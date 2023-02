Primarie Pd: Elly Schlein vince in provincia di Roma con il 65 per cento Ancora non ufficiali i risultati di Roma, ma Schlein dovrebbe aver vinto anche in città. Su Twitter il deputato dem Roberto Morassut ha scritto: “Nella Capitale nettissima affermazione”.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Primarie PD 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono ufficiali i risultati delle primarie del Partito democratico in provincia di Roma: su oltre 21mila votanti, Elly Schlein ha vinto con il 65,8 per cento e Stefano Bonaccini al 34,2 per cento. Ancora non ufficiali i risultati di Roma, ma dovrebbe aver vinto anche in città. Su Twitter il deputato dem Roberto Morassut ha scritto: "Nella Capitale nettissima affermazione".

"Oggi è stata una bella giornata di partecipazione e festa. Oltre 100mila cittadini di centrosinistra del Lazio si sono recati ai gazebo per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico. Un processo di coinvolgimento della base elettorale che siamo rimasti gli unici a portare avanti, e questo non è poco. Ripartiamo da qui, dall'entusiasmo e dalla file di oggi, per costruire tutti insieme un'alternativa a questa destra di governo. Grazie a tutti i militanti e i volontari che oggi sono stati ai gazebo, sfidando anche il maltempo, e hanno permesso questa bella giornata di democrazia. Siamo un Partito vivo, lo abbiamo dimostrato e stiamo continuando a dimostrarlo", hanno spiegato Bruno Astorre, senatore e segretario Pd Lazio e Augusto Gregori, presidente Pd Lazio.

In provincia di Frosinone, dove hanno votato oltre 9mila persone, Stefano Bonaccini ha vinto con il 59 per cento. Schlein si è fermata al 40 per cento. "Ringrazio i segretari di circolo, il gruppo dirigente provinciale e tutti i volontari che hanno reso possibile questa grande giornata di democrazia. Un grande grazie alla commissione per il congresso, in particolare alla Presidente Lucia Lisi per il lavoro di queste settimane", si legge in una nota la Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone che commenta il dato certificato dalla commissione per il congresso provinciale.