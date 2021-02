Un uomo di 65 anni è stati arrestato dagli agenti del commissariato Spinaceto per aver stalkerato l'ex compagna, aggredito e minacciato il suo attuale compagno, e tentato di aggredire anche la donna proprio fuori dagli uffici di polizia dove era andata a sporgere denuncia. Una vicenda, quella che ha portato all'arresto dell'uomo, segnata da anni di violenze nei confronti della compagna, che dopo sei anni di convivenza e abusi aveva deciso di lasciarlo. Nonostante la fine della relazione, la violenza verbale e le minacce erano ben lontani dall'essere finiti. Ed erano diventate così angoscianti e persistenti che la donna aveva deciso – anche per tutelare la figlia – di denunciare l'ex compagno. A questo era seguito un anno relativamente tranquillo, dove il 65enne sembrava essersi calmato. Anzi, tra i due ex c'era stato anche un avvicinamento amicale, tanto che la donna aveva deciso di ritirare la denuncia contro l'uomo pensando che l'incubo fosse finito. E invece così non è stato.

Insegue il compagno dell'ex con una spranga di ferro, arrestato

Le cose sono nuovamente cambiate quando la donna ha cominciato una relazione con un'altra persona. È stato allora che il 65enne è andato su tutte le furie, deciso a non farle vivere serenamente quella storia. Non accettava che potesse essere felice con un'altro e aveva intenzione di rovinarle la vita. E così è cominciato un periodo di stalking continuo, di pedinamenti e minacce. L'uomo è arrivato anche a lasciare due carte da gioco raffiguranti un Jolly nella cassetta delle lettere dell'uomo, per lanciargli chissà quale messaggio. La situazione è rapidamente degenerata, fino a quando una sera il nuovo compagno della donna, dopo aver parcheggiato sotto casa sua, è stato inseguito dal 65enne armato di una spranga di ferro. L'uomo è riuscito a chiamare la compagna, dicendole di nascondersi in un luogo sicuro, e a chiamare il 112. Ma quando la polizia è arrivata sul posto non ha trovato nessuno, invitando quindi la donna a sporgere denuncia. Il giorno dopo lei è andata in commissariato: quando è uscito ha trovato ad aspettarla il 65enne, che l'ha aggredita. Bloccato dai poliziotti, è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri. In macchina aveva il mazzo di carte francesi senza i due Jolly usati per spaventare il compagno dell'ex.