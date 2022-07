Previsioni Roma e Lazio lunedì 25 luglio 2022: ancora sole e temperature oltre i 35 gradi L’ultima settimana di luglio è all’insegna del caldo nella regione Lazio: temperature oltre i 35 gradi su tutte le province.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (La Presse)

Chiuso il weekend da bollino rosso, si apre un'altra settimana con allerta calore su tutta la regione Lazio anche se, per comunicati ufficiali, occorre aspettare il bollettino del ministero della Salute, in uscita oggi. Glii ultimi 7 giorni di luglio sono caratterizzati dal caldo e dalle temperature elevatissime, superiori ai 35 gradi che, in numerose zone e nei centri delle città, non faticano a sfiorare i quaranta. Anche oggi, lunedì 25 luglio, le temperature massime arrivano sopra i 34 gradi a Rieti e Latina, sopra i 35 a Viterbo e Frosinone e raggiungono almeno i 37 nella capitale.

Previsioni meteo nella capitale

Temperature massime sui 37 gradi che, nelle zone del centro città, sono destinate a raggiungere anche i 41 gradi: questo l'effetto del caldo sulla capitale in questo ultimo lunedì di luglio. Sole e caldo per tutta la giornata: anche nelle ore più fresche, cioè le prime della mattina, il termometro non scende mai oltre i 21 gradi centigradi e anche nella serata, verso le 20, si toccano i 20 gradi.

Continua il caldo su tutta la regione

Come anticipato, però, l'intera regione Lazio soffre il caldo. Le temperature massime, come anticipato, non scendono mai sotto ai 34 gradi centigradi. Ma anche le minime sono molto elevate: la provincia più fresca è Rieti con i suoi 18 gradi centigradi, seguita immediatamente da Viterbo con i 19 gradi. Ancora più calde, invece, le altre tre città: come anticipato a Roma non si scende sotto ai 21 gradi. La stessa cosa vale anche per il capoluogo pontino, Latina, dove le minime si aggirano intorno ai 21 gradi. Frosinone, invece, può sperare in un grado in meno: qui le temperature minime si fermano precisamente a 20 gradi.