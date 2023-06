Previsioni meteo venerdì 9 giugno 2023 a Roma e nel Lazio: nuvole e temperature fino a 27 gradi Cieli coperti nella regione nella regione Lazio e sulla capitale oggi venerdì 9 giugno 2023: le temperature sono comprese fra la minima di 14 gradi e la massima di 27.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano le nuvole sul cielo della regione Lazio e della capitale oggi, venerdì 9 giugno 2023: in tutte le province, il sole si alterna alle nuvole che coprono il cielo. Le temperature, nonostante il cielo grigio, restano piuttosto elevate: la minima, registrata sia nel viterbese che nel reatino, si aggira intorno ai 14 gradi centigradi, mentre la massima di 27 è attesa nella capitale.

Le previsioni meteo a Roma oggi venerdì 9 giugno 2023

Giornata grigia anche a Roma dove oggi, come riporta Il Meteo.it, si registra la temperatura massima più elevata della regione, pari a 27 gradi centigradi. La minima, registrata solo verso le prime ore della mattina, si aggira fra i 16 e i 17 gradi. Sole previsto soltanto nella tarda mattinata, fra le ore 10 e l'ora di pranzo: tutto il resto del tempo, invece, il cielo viene coperto da nuvoloni grigi che diventano sempre di più e sempre più scuri verso la sera.

Le previsioni meteo nel Lazio

Nubi sparse anche in tutto il resto della regione Lazio. Le temperature minime, che comunque non scendono sotto ai 14 gradi, sono registrate a Rieti e Viterbo: in entrambi i territori, inoltre, le massime non superano i 25 gradi centigradi. Nel reatino il sole si alterna alle nuvole per tutta la durata della giornata: verso sera il cielo si fa più coperto e si prepara alle piogge del giorno dopo quando, alle schiarite, si alternano nubi sparse. Stessa situazione anche nel viterbese, dove le piogge iniziano già nel corso della notte.

Temperature più elevate, invece, a Frosinone e Latina: anche qui il cielo si presenta con diverse nubi e qualche schiarita, soprattutto nelle ore della tarda mattinata. Nel capoluogo pontino le temperature sono comprese, infine, fra i 17 e i 26 gradi, mentre nel frusinate fra i 15 e i 26.