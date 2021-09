Previsioni meteo venerdì 17 settembre: Roma si sveglia sotto la piogga, previsti nuovi temporali Roma si è già svegliata sotto la pioggia. Previsti temporali e rovesci per tutta la mattinata, ma a partire dal pomeriggio le condizioni climatiche potrebbero già migliorare. Il maltempo interessa la capitale e tutta la Regione, Il bollettino della Protezione Civile lancia l’allerta: attenzione a locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ma dal weekend potrebbe tornare a splendere il sole.

A cura di Luca Ferrero

Oggi, venerdì 17 settembre, Roma si è svegliata sotto la pioggia. L'allerta meteo riguarda la capitale e tutto il Lazio. Violenti scrosci d'acqua si sono già abbattuti in varie zone della città complicando la già difficile circolazione a causa dello sciopero dei trasporti pubblici. I romani, dopo un lungo periodo di alta pressione, sono stati costretti stamattina a tirare fuori gli ombrelli e i mantelli per ripararsi dalla pioggia. Sono previsti temporali e rovesci a carattere sparso per tutto l'arco della giornata.

Allerta meteo: temporali, grandine e vento forte

Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino per allertare sulle condizioni meteorologiche in peggioramento. Allerta gialla per il Lazio, che oggi sarà investito da "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale". La pioggia potrebbe essere accompagnata anche da "rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Massima allerta anche a Roma. Una perturbazione da nord si sta scontrando con l'alta pressione che interessa ancora il sud della Penisola. Regione e Protezione Civile hanno già adottato tutte le misure: le aree intorno ai fiumi sono sotto speciale sorveglianza.

Temperature ancora alte e schiarite nel fine weekend

Le previsioni per le prossime ore indicano ancora instabilità. I temporali potrebbero lasciare spazio a schiarite. Per gli esperti de ILMeteo.it le precipitazioni si concentreranno nella mattinata di oggi, con rovesci intensi e moderati. Le schiarite, però,torneranno già dal primo pomeriggio e in serata. A Roma le temperature resteranno alte, al si sopra della media stagionale: con le minime che non scenderanno sotto i 20 gradi e con le massime che sfioreranno i 29 gradi centigradi. Stessa situazione nel resto della regione, con il maltempo che interessa gran parte dei capoluoghi di provincia. Nel weekend il cielo è previsto sereno o poco nuvoloso: il sole potrebbe già tornare a splendere dal pomeriggio di oggi, per restare a riscaldare l'ultimo fine settimana estivo per i romani.