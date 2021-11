Previsioni meteo Roma oggi, 12 novembre: cielo nuvoloso e possibili piogge Cielo nuvoloso e possibili piogge sono le previsioni del meteo a Roma nel Lazio per oggi, giovedì 12 novembre. Il vortice ciclonico ha ancora la meglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 12 novembre registrano cielo nuvoloso e possibili piogge, con temperature massime che non supereranno i 19 gradi centigradi. Sul fronte meterologico la situazione sul nostro Paese pare ancora essere immutata, con il vortice ciclonico mediterraneo ancora intrappolato sulla Sardegna, ma che si è spostato leggermente verso Ovest. Ciò non impedirà comunque al maltempo di andarsene e ci attendono ancora giornate di pioggia, alternata a schiarite e possibili temporali in vista nel weekend. Durante il fine settimana infatti il tempo sulla Capitale e sul Lazio resterà piuttosto perturbato, con una parziale pausa per sabato e di nuovo precipitazioni domenica.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 12 novembre

Oggi, venerdì 12 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo parzialmente nuvoloso con possibili piogge. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno precipitazio in abbondanti durante la notte, nubi sparse al mattino, cielo coperto nel corso del pomeriggio e di nuovo nubi sparse di sera, con possibili deboli piogge durante l'intero arco della giornata. Le temperature si manterranno stabili e oscilleranno tra minime di 17 e massime di 19 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con pioggia su Viterbo, Rieti e Frosinone e nubi sparse su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 novembre

Il weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre si preannuncia fortemente perturbato, con una prima parte stabile e la seconda di maltempo. Sabato le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse durante la notte, cielo poco nuvoloso al mattino e nel corso del pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 15 e massime di 18 centigradi. Sul resto del Lazio sono previste ampie schiarite, mentre su Frosinone cadrà ancora la pioggia. Domenica su Roma nuovo peggioramento, con pioggia di notte e al mattino, temporali di pomeriggio e di sera. I valori oscilleranno tra i 13 e 16 gradi centogradi. Pioggia e tempotrali anche sugli altri capoluoghi del Lazio.