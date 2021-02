Temperature primaverili e tanto sole: il weekend del 27 e del 28 febbraio sarà caratterizzato da caldo, oltre i 20 gradi nella giornata di sabato, e cielo sereno. Tuttavia nella giornata di domenica 28 febbraio arriverà una corrente d'aria più fresca che farà abbassare le temperature di qualche grado. A Roma sabato le massime potrebbero arrivare addirittura a toccare 21 gradi, con le minime che non dovrebbero superare i 10 gradi. Più fresca, come anticipato, la giornata di domenica, con le minime intorno agli 8 gradi e le massime intorno ai 14/15 gradi. Venti deboli. Per la prossima settimana previsto bel tempo fino a giovedì su tutta la penisola, poi tornerà a piovere. Nella mattinata di sabato e domenica possibile nebbia sulle pianure del Lazio.

Lazio in zona gialla: le regole

Domani e domenica, come detto, il cielo sarà sereno e le temperature saranno tipicamente primaverili, soprattutto sabato. Il Lazio sicuramente sarà in zona gialla (in attesa delle decisioni di oggi per la prossima settimana): significa che gli spostamenti saranno liberi e consentiti all'interno di tutto il territorio regionale. Vietati, tuttavia, gli spostamenti in altre regioni, anche in quelle di colore giallo. Nel weekend musei e mostre resteranno chiusi. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l'orario di apertura di bar e ristoranti, aperti con servizio al tavolo fino alle 18. Servizio da asporto consentito fino alle 22, ma fino alle 18 per i bar senza cucina e per i minimarket. Per evitare folla e assembramenti la prefettura ha messo a punto, come per gli scorsi fine settimana, un piano si sorveglianza delle principali vie dello shopping di Roma, delle località turistiche e del litorale.