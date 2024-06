video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio weekend 15 e 16 giugno: in arrivo picchi a 40 gradi nei prossimi giorni Weekend caratterizzato a Roma temperature massime intorno ai 30 gradi, ma a partire da martedì il termometro comincerà a impennarsi. Giovedì previsti 40 gradi nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Se il weekend del 15 e 16 giugno sarà caratterizzato da temperature massime intorno ai 30 gradi, a partire da martedì il termometro comincerà a impennarsi. Secondo le previsioni meteo più aggiornate, giovedì a Roma le massime toccheranno 40 gradi. Per fortuna c'è ancora tempo e, si spera, i modelli potrebbero cambiare. Per il momento, però, sembra certo l'arrivo dell'anticiclone africano e della prima ondata di calore da bollino rosso della stagione estiva 2024. Come detto, le giornate di oggi, sabato 15 giugno, e quella di domani, sabato 16 giugno, saranno caratterizzate da temperature che non supereranno i 30 gradi nelle ore più calde. Sia sabato che domenica previste minime intorno ai 15 gradi e massime intorno ai 29 gradi.

Come detto, la situazione dovrebbe cambiare radicalmente a partire da martedì, quando il termometro comincerà a segnare valori molto più alti. Si parte dai 34 di martedì fino ad arrivare ai 36 di mercoledì e ai 40 di giovedì a Roma.

I giorni clou di questa ondata di calore, spiegano i meteorologi di 3Bmeteo, dovrebbero essere il 19, il 20 e il 21. Successivamente, potrebbe tornare il maltempo e per ora i modelli parlano dell'arrivo di un'intensa perturbazione tra il 20 e il 21 giugno.

Secondo il fondatore de IlMeteo.it, Antonio Sanò, da lunedì prossimo "farà un caldo ‘bestiale’, fino a 34°C anche a Roma (non esclusi poi 38-39°C su Marche ed Umbria meridionale), fino a 42°C in Sicilia e Sardegna; il caldo si espanderà fino al Nord Italia con 33°C umidi e quindi molto afosi, e addirittura con picchi di 36°C attesi in Emilia Romagna da Mercoledì prossimo. Questa seconda ondata di calore del 2024 interesserà tutta l’Italia e durerà a lungo al Centro-Sud; probabilmente al Nord avremo qualche rovescio rinfrescante già per il Solstizio d’Estate (20 Giugno), ma ovviamente questa è una tendenza da confermare".