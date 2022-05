Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 6 maggio: nuvole e pioggia su tutta la regione Continua il maltempo nella regione Lazio e nella capitale: per oggi sono previsti cielo scuro e piogge. Le temperature, che restano miti, sono comprese fra i 12 e 23 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Solo qualche schiarita nelle province del sud, per il resto la giornata di oggi, venerdì 6 maggio, è caratterizzata da cieli coperti e piogge sparse, al nord anche da temporali. Quello degli ultimi giorni sembra essere stato un avvertimento: il mal tempo, infatti, non accenna a fermarsi e anche oggi regna su tutta la regione Lazio. Le temperature, però, si aggirano sempre fra i 12 e i 23 gradi, senza alcun calo, come si legge da Il Meteo.it.

Previsioni meteo sulla capitale: pioggia e cielo grigio

Nella capitale oggi sono pochi i momenti in cui si può godere di qualche schiarita: il cielo resta grigio e cupo e spesso, come avvenuto stanotte, la giornata porta piogge deboli e sparse. In particolare è attesa pioggia dalle ore 12 alle 20 e ancora poi, concentrata soltanto nel pomeriggio, anche nella giornata di sabato.

Previsioni meteo e temperature sulle province

Nella giornata di oggi le province in cui il tempo oggi è meno clemente sono quelle di Rieti e Viterbo. Con le temperature minime di 12 e la massima, rispettivamente, di 20 e 21 gradi, sui territori dei due capoluoghi si abbattono temporali soprattutto nel pomeriggio: ma mentre a Rieti, nella tarda serata, torna il sereno, Viterbo dovrà fare i conti con nuove forti piogge domani, sabato 7 maggio.

Diversamente, invece, le province più a sud si trovano qualche pioggia debole e isolata soltanto in tarda serata e, nel caso di Frosinone, nelle primissime ore della mattina: in tutto il resto della giornata, però, il cielo resta coperto da nuvole scure. In entrambe le zone, sia nei territori pontini che in quelli del frusinate, è prevista la massima di 23 gradi, ma nell'entroterra, a Frosinone, la minima è di 13 gradi mentre verso la costa, a Latina, sale a 15.