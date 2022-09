Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 2 settembre 2022: tornano sole e bel tempo Temperatura minima di 15 gradi a Rieti e Viterbo, massima di 31 a Roma: cielo limpido e sole su tutta la regione.

Si chiude oggi l'allerta meteo gialla che era stata proclamata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio: dopo le piogge sparse e i temporali, oggi, venerdì 2 settembre 2022, tornano il sole e il caldo su tutta la regione Lazio, capitale compresa. La giornata di ieri, però, è servita a portare su tutti i territori un calo di qualche grado centigrado sulle temperature: esclusa la città di Roma, dove si avvertono 30 gradi, oggi il termometro non supera i 29 gradi in nessun'altra provincia.

Previsioni meteo Roma: caldo e sole

Come anticipato, le temperature nella capitale si aggirano fra le massime di 31 gradi e una minima di 18. In questo primo venerdì di settembre, le nuvole si schiudono e lasciano un cielo limpido, da cui filtrano caldi raggi solari. Le alte temperature si avvertono in special modo nella fase centrale della giornata, fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Previsioni meteo e Lazio: sole e tempo sereno nelle province

Meno caldo, invece, nelle province, oggi caratterizzate dal bel tempo. Le temperature più alte si registrano a Latina: nel capoluogo pontino le minime non scendono più in basso dei 19 gradi e non superano i 29. Nella seconda provincia più a sud del Lazio, Frosinone, le temperature si abbassano appena di qualche grado, ma restano comprese fra i 17 e i 28 gradi centigradi.

Stessa temperatura massima anche a Viterbo dove, invece, le minime si attestano sui 15 gradi. E 15 gradi di temperatura minima anche a Rieti che, come spesso accade, è la più fresca dell'intera regione: la temperatura massima è di 27 gradi. Nessuna sorpresa, invece, guardando in alto: cielo limpido e sole su tutto il territorio.