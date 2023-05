Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 19 maggio 2023: cielo coperto e piogge sparse Ancora cielo coperto e piogge sparse su Roma e sulla regione Lazio oggi, venerdì 19 maggio 2023. Temperature comprese fra i 12 e i 22 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Anche nella giornata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, il cielo continua ad essere nuvoloso su tutta la regione Lazio, capitale compresa. Le temperature sono più miti, con la minima che si alza a 12 gradi nel reatino e la massima che si ferma dieci gradi più su del termometro, a 22 registrati a Frosinone e a Latina.

Previsioni meteo a Roma venerdì 19 maggio

Continua a piovere anche sulla capitale dove, per tutto il corso della mattina di venerdì 18 maggio 2o23, il cielo resta coperto da nuvole cariche di pioggia. Le temperature oscillano fra i 15 e i 20 gradi, come scrive Il Meteo.it. Dopo un pomeriggio con nuvole e qualche schiarita, la pioggia torna a scendere dalle 19 per tutta la tarda serata.

Previsioni meteo nelle province della regione

Il maltempo continua ad abbattersi anche sulle altre province della regione Lazio. Nel viterbese, dove il cielo resta grigio, la pioggia continua ad abbattersi per l'intera giornata: le temperature sono comprese fra i 12 e i 17 gradi centigradi. Nel reatino, dove invece le temperature sono più miti, comprese fra i 13 e i 19 gradi, fra le piogge insistenti della mattina e del tardo pomeriggio si inseriscono circa cinque ore di tregua, con cielo nuvoloso e qualche schiarita.

Cielo coperto e qualche nube con piogge isolate nelle due province più a sud della regione Lazio, Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino, dove le temperature sono comprese fra i 15 e i 22 gradi, dopo una giornata dal cielo nuvoloso le piogge si manifestano fra il tardo pomeriggio e la sera. Nel frusinate, invece, le piogge si alternano a nubi e schiarite per tutto il giorno, fin dalle prime ore della mattina: qui il termometro si muove fra i 13 e i 22 gradi.