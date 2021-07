Da martedì le temperature saranno roventi a Roma e in generale nel Lazio. L'alta pressione africana, spiegano gli esperti, sarà alimentata da venti caldi provenienti da sud e le temperature saranno altissime e si avvicineranno addirittura a 40 gradi. Per quanto riguarda il centro Italia, secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, Roma e Firenze "toccheranno punte prossime ai 35-36°C mentre lungo i litorali si avranno punte relativamente inferiori".

In arrivo ondata di calore: termometro sui 36 gradi a Roma

Non sono previste precipitazioni almeno fino al prossimo fine settimana. Le temperature saranno calde, ma non troppo, fino a domani, domenica 4 luglio, con punte nella Capitale oltre i 31 gradi. Da lunedì, però, cambierà tutto e arriverà il vero caldo. Le temperature inizialmente saranno intorno ai 33 gradi, ma mercoledì arriverà il picco dell'ondata di calore: termometro intorno ai 36 gradi nelle ore più calde anche giovedì e venerdì. Le minime non scenderanno sotto i 20 gradi di notte.

Domani, 4 luglio, prevista una giornata prevalentemente soleggiata con vento debole e precipitazioni assenti. Temperature comprese tra 18 e 31 gradi. Da lunedì, come detto, le temperature cominceranno a salire fino ai 36 gradi di mercoledì.

Da venerdì caldo in attenuazione

Da venerdì il grande caldo comincerà ad attenuarsi prima al Nord e poi al Centro, secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it: "Il clima sarà dunque orientato verso un ritorno a valori meno bollenti? Probabilmente la risposta è no, in quanto già dalla seconda parte del weekend le temperature potrebbero nuovamente riprendere a salire".