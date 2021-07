Previsioni meteo Roma e Lazio: torna il caldo, 35 gradi nella Capitale Previsioni meteo: il weekend del 24 e 25 luglio sarà caratterizzato a Roma e nel Lazio da sole e temperature elevate, che nella Capitale supereranno i 33/34 gradi sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le temperature minime non scenderanno sotto i 19/20 gradi nelle ore notturne.

A cura di Redazione Meteo

Il weekend del 24 e 25 luglio sarà caratterizzato a Roma e nel Lazio da sole e temperature elevate, che nella Capitale supereranno i 33 gradi sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le temperature minime non scenderanno sotto i 19/20 gradi nelle ore notturne. Qualche nuvola potrebbe velare il cielo nella tarda serata di domenica e nella giornata di lunedì, ma non sono previste precipitazioni. Anche per la prossima settimana, nonostante l'arrivo di una perturbazione che dovrebbe però colpire solo il Nord Italia, non sono previste per ora piogge sul Lazio.

Allerta caldo gialla sulla Capitale: temperature massime intorno ai 34 gradi

Sia venerdì che sabato l'allerta caldo sarà gialla, cioè di livello 1 nella Capitale. Alle 8 di mattina la temperatura registrata sarà di 24/25 gradi. Alle ore 14 si alzerà intorno ai 33/34 gradi con temperatura percepita intorno ai 35 gradi. Così si legge sul bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute.

Perturbazione in arrivo all'inizio della prossima settimana

Secondo gli esperti all'inizio della prossima settimana, tra lunedì 26 e martedì 27 luglio, dovrebbe arrivare sul nostro Paese una vasta perturbazione di origine atlantica. Le aree a rischio, tuttavia, saranno soltanto quelle del centro Nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e alta Toscana. Per quanto riguarda il resto d'Italia la situazione sarà completamente diversa: farà ancora molto caldo, il cielo sarà sereno e le temperature saranno sopra i 36 gradi. Entro la fine del mese di luglio, l'alta pressione dovrebbe estendersi anche al Nord del Paese.