video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio: sta arrivando il freddo, a Rieti temperature vicine allo zero Sta cominciando ad arrivare il freddo nel Lazio, che finora è stato avvolto da temperature insolitamente alte. Già nei prossimi giorni, i termometri scenderanno ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si cominciano ad abbassare le temperature nel centro Italia, anche se – almeno per oggi – nel Lazio le massime continueranno ad essere abbastanza alte e vicine ai venti gradi. Uniche eccezioni le province di Rieti e Viterbo dove, come al solito, il freddo arriva sempre un po' prima ed è sempre un po' più pungente. Nei prossimi giorni sono previsti abbassamenti delle temperature, con le massime che cominceranno a scendere, in modo da lasciare spazio all'arrivo dell'inverno.

Finora le temperature in tutta la regione sono state molto anomale, con picchi di 6/7 gradi sopra la media rispetto agli anni precedenti. A causa del cambiamento climatico questi mesi sono stati accompagnati da un clima praticamente primaverile, che si è incrociato ogni tanto con fenomeni estremi: bombe d'acqua, temporali e acquazzoni che hanno creato molti danni nel Lazio, ma anche – come si è purtroppo visto dalle cronache – nel resto d'Italia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, a Roma la minima scenderà fino a sei gradi (solo la scorsa settimana si registravano minime di quindici gradi) mentre la massima non salirà oltre i diciassette. Temperature tra sette e diciassette gradi a Frosinone, e tra dieci e diciotto gradi a Latina. A Roma e Frosinone il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa durante la giornata, mentre a Latina il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata. Freddo invece a Rieti e Viterbo. Nella prima provincia, la temperature minima calerà fino a tre gradi, avvicinandosi allo zero, mentre la massima non supererà i quindici gradi. A Viterbo, invece, la minima sarà a quattro gradi, mentre la massima a quattordici gradi.