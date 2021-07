Farà leggermente meno caldo e il caldo sarà meno umido, tant'è che l'allerta sulle ondate di calore per Roma prevede ‘bollino verde', allarme di livello 0, sia per la giornata di oggi, sabato 10 luglio, che per quella di domani, domenica 11 luglio. Bollino verde anche a Viterbo, mentre sarà giallo, allerta di livello 1, a Rieti, Frosinone e Latina.

Le previsioni del tempo a Roma

Per la giornata di oggi sono previsti a Roma 23 gradi nella mattinata, che saliranno fino ai 33 delle ore 14. La temperatura massima percepita sarà di 34 gradi. Simili le condizioni meteo per domani, quando alle 8 faranno 23 gradi e alle 14 il termometro segnerà 34 gradi, con temperatura percepita sempre a 34 gradi. Sole in entrambe le giornate. Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni del centro Italia, con modesta nuvolosità a evoluzione diurna sulle aree Appenniniche.

La prossima settimana cambia tutto: freddo e temporali

La settimana prossima, però, cambierà tutto: previsto l'arrivo di una vasta perturbazione da martedì 13 luglio. Per almeno una settimana le temperature saranno più fredde e le piogge saranno tante. Il termometro rimarrà di diversi gradi sotto la media del periodo su molte regioni, dove non sono esclusi violenti temporali. Le regioni più colpite saranno prima quelle settentrionali e poi quelle meridionali. I temporali al nord si avranno già nella serata di lunedì, mentre al centro, probabilmente, bisognerà aspettare la giornata di mercoledì 14 giugno. Per la seconda metà del mese di luglio i meteorologi non hanno ancora elaborato previsioni attendibili e quindi bisognerà aspettare qualche giorno per aver un quadro più definito delle condizioni meteo.