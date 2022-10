Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 15 ottobre 2022: sole e temperature miti Sabato di sole e temperature miti sulla regione Lazio e la capitale: la provincia più fresca è Rieti, con i suoi 10 gradi di minima e 21 di massima.

A cura di Beatrice Tominic

Un sabato di sole quello di oggi, 15 ottobre 2022. Il cielo appare sereno su tutta la regione Lazio, sia sulla capitale che nei territori delle province: anche le temperature appaiono piuttosto miti, con minime comprese fra i 10 e i 15 gradi e massime oltre i 20. L'ottobrata romana è destinata a durare anche la prossima settimana: attenzione però, domani, domenica 16 ottobre, nel cielo arriva qualche nuvola.

Previsioni meteo Roma: ancora sole e temperature miti

Si apre con il sole questo weekend romano, in questo sabato 15 ottobre: nessuna nuvola all'orizzonte fra i monumenti della capitale. Le temperature restano miti, come da tradizione nelle ottobrate romane: previsti dai 13 gradi di minima, mentre le massime che si registrano oggi all'ombra del cupolone non superano i 24 gradi centigradi, come scrive Il meteo.it.

Previsioni meteo in provincia nel Lazio: a Rieti le temperature più basse

Nessuna nuvola e sole su tutte le zone della regione Lazio, anche sui territori delle province. Rieti è la provincia più fresca: qui le temperature si abbassano fino a dieci gradi, mentre le temperature massime non superano i 21. Un'altra provincia molto fresca è quella di Viterbo. La differenza con le temperature attese nel reatino è solo di un grado: 11 gradi centigradi di minima e 22 di massima.

Le due province del sud, Frosinone e Latina, come spesso accade presentano temperature più elevate: stavolta si distinguersi per appena qualche grado. Nel frusinate le temperature sono comprese fra i 13 e i 22 gradi, mentre nel capoluogo pontino fra i 15 e i 23. Qui, però, nei territori di Latina, nel corso della tarda serata fanno capolino alcune nuvole.