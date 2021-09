Previsioni meteo Roma e Lazio, riecco l’estate: temperature sopra i 35 gradi Torna il caldo, con le temperature che in alcune zone d’Italia arriveranno a toccare addirittura i 35 gradi. La giornata più calda, secondo le previsioni, sarà quella di domani, sabato 25 settembre. A Roma e nel Lazio previsto tempo sereno o poco nuvoloso sia sabato che domenica, con le temperature che sfioreranno i 30 gradi.

A cura di Redazione Meteo

No, l'estate non è ancora finita. Torna il caldo, con le temperature che in alcune zone d'Italia arriveranno a toccare addirittura i 35 gradi. La giornata più calda, secondo le previsioni, sarà quella di domani, sabato 25 settembre. A Roma e nel Lazio previsto tempo sereno o poco nuvoloso sia sabato che domenica (quando è prevista qualche nuvola in più), con le temperature che sfioreranno i 30 gradi. Sarà l'ultimo fine settimana estivo? Chissà. Le temperature, secondo le ultime previsioni, toccheranno i 30 gradi sia lunedì che martedì, poi dovrebbe arrivare una perturbazione da nord, ma è ancora presto per avere dettagli precisi. Almeno fino a giovedì della prossima settimana, comunque, non dovrebbe piovere sulla Capitale, secondo il sito ilMeteo.it. Per gli esperti di 3bMeteo, invece, potrebbe piovere già nella giornata di lunedì sulla Capitale.

Le previsioni del tempo: incertezza per la prossima settimana

Sul weekend caldo in tutta Italia concordano sia 3bMeteo che IlMeteo.it. Da domenica, tuttavia, secondo gli esperti del primo sito potrebbe arrivare sulla penisola un'area di bassa pressione da nord: "L'avvio del weekend sarà ancora caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone che favorirà un sabato stabile praticamente su tutta Italia, con il supporto di calde correnti nordafricane che faranno alzare la colonnina di mercurio portandola su valori di fatto estivi. Si scorgeranno tuttavia i primi intoppi al Nordovest, con un graduale aumento della nuvolosità dovuto all'avvicinamento di un fronte dalla Francia che cercherà di smantellare l'anticiclone presente alle latitudini mediterranee".