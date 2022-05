Previsioni meteo Roma e Lazio primo maggio: piogge la mattina, temperature a 22 gradi Oggi, primo maggio, sono previste piogge in mattinata ma bel tempo nel pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Giornata di sole (anche se il cielo avrà un po' di nuvole) per questo primo maggio 2022. Secondo quanto previsto dalle previsioni meteo, c'è la possibilità di piogge in mattinata, ma poi nel resto della giornata a Roma e nel resto del Lazio ci dovrebbe essere bel tempo. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, "sulla città di Roma sarà un primo maggio tra sole e nuvolosità irregolare, con la possibilità di un breve piovasco attorno al tardo mattino. Il clima si manterrà mite con temperature massime entro i 22°C. Lunedì inizialmente soleggiato, seguirà maggiore variabilità nel pomeriggio associata a possibili acquazzoni o brevi temporali in sfondamento dai settori interni. Clima gradevole e più asciutto nei giorni seguire".

Meteo primo maggio: cielo nuvoloso e piogge la mattina

La situazione non sarà troppo diversa nelle altre province del Lazio. A Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, sono previste deboli piogge durante la mattinata, e cielo nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno in tutto il Lazio sui 20 gradi, con qualche grado in meno nelle province più fredde come Viterbo e Rieti. I venti soffieranno moderati su tutta la regione. Nei prossimi giorni il meteo rimarrà pressoché invariato: fino alla fine della prossima settimana non sono previste piogge, mentre le temperature si manterranno sui venti gradi in tutte le province del Lazio. A parte qualche pioggia la mattina del primo maggio, nei prossimi giorni non dovrebbero esserci precipitazioni, a meno di cambiamenti meteo improvvisi.