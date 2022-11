Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 30 novembre: nel weekend torna la pioggia Nel weekend torneranno le piogge e saranno probabilmente di forte intensità. Fino alla giornata di giovedì, tuttavia, non sono previste precipitazioni sul Lazio.

A cura di Enrico Tata

Oggi, mercoledì 30 novembre, a Roma il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata. Soffierà vento moderato da Nord Est e la temperatura sarà compresa tra 5 e 14 gradi. Nel weekend, però, torneranno le piogge e saranno probabilmente di forte intensità. Fino alla giornata di giovedì, tuttavia, non sono previste precipitazioni sul Lazio.

Le previsioni per il weekend a Roma e nel Lazio: in arrivo piogge forti

Venerdì, sabato e domenica nel Lazio saranno giornate all'insegna del forte maltempo ed è probabile che nelle prossime ore la Protezione Civile emetterà un avviso di allerta meteo per il fine settimana. I temporali più forti sono previsti a Roma, per il momento, nel corso della serata di sabato e nella notte tra sabato e domenica.

Le previsioni per il fine settimana: in arrivo un ciclone

La forte perturbazione arriverà in Italia tra venerdì e sabato. Stando a quanto spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, le regioni più colpite dalle perturbazioni saranno quelle settentrionali, quelle tirreniche e quelle ioniche. Su Friuli Venezia Giulia, Lazio, Calabria e Puglia "potranno cadere fino a 70 mm di pioggia (70 litri per metro quadrato di pioggia) entro la mezzanotte". Durante la giornata di domenica 4 Dicembre, "il maltempo continuerà ad insistere con piogge diffuse su buona parte del Centro-Nord e con nevicate sull'arco alpino, via via a quote superiori, intorno agli 8/900 metri di quota e sugli Appennini sopra i 1450 metri. Da segnalare, infine, un rialzo delle temperature al Sud e sulle due Isole Maggiori a causa del rinforzo di miti venti dai quadranti meridionali".