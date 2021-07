Previsioni meteo Roma e Lazio, ondata di caldo estremo: previsti 38 gradi Allerta caldo arancione per il fine settimana. Sarà un weekend caldissimo, forse il più caldo di tutta l’estate (almeno finora): a Roma sono previsti infatti 38 gradi nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto. Bollino rosso e temperature sui 39 gradi a Frosinone. Bollino arancione a Rieti e Viterbo.

A cura di Enrico Tata

Sarà un weekend caldissimo, forse il più caldo di tutta l'estate (almeno finora): a Roma sono previsti infatti 38 gradi nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto. Non sarà un fine settimana da bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, ma arancione. Già alle 8 di sabato verranno toccati 25 gradi e alle 14, ora più calda della giornata, il termometro segnerà 35 gradi. Stesso discorso per quanto riguarda la giornata di domenica. A preoccupare, però, è la temperatura massima percepita: 37 gradi domenica e addirittura 38 gradi sabato.

L'allerta caldo, come detto, sarà di livello 2, arancione: questo tipo di allerta si verifica con "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia del Lazio, previsto bollino giallo a Latina, bollino arancione a Rieti e Viterbo e addirittura bollino rosso a Frosinone. In Ciociaria, infatti, sono previsti 37 gradi sia sabato che domenica, ma la temperatura percepita sarà addirittura di 39 gradi.

Le previsioni meteo per sabato e domenica

Sabato 31 luglio sarà una giornata soleggiata sulla Capitale, ma domenica, nonostante il grande caldo, qualche nuvola velerà il cielo di Roma. Lunedì e martedì previsto cielo sereno o poco nuvoloso, mentre la giornata di mercoledì dovrebbe essere caratterizzata da nuvolosità in aumento, stando alle previsioni degli esperti. Per il momento non sono previste precipitazioni sul Lazio per i prossimi sette giorni.