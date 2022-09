Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 10 settembre: week end con il sole e temperature gradevoli Per oggi, sabato 10 settembre, previsto sole su tutto il territorio della regione, con temperature comprese tra 20 e 29 gradi.

A cura di Enrico Tata

Sole e temperature più gradevoli per tutto il fine settimana a Roma e in generale in tutto il Lazio. Per oggi, sabato 10 settembre, previsto sole su tutto il territorio della regione, con temperature comprese tra 20 e 29 gradi, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Per domenica, minime in ulteriore calo con le temperature comprese tra 17 e 29 gradi. I venti saranno deboli sia oggi che domani. Non sono previste perturbazioni in arrivo almeno fino a martedì. Da lunedì, fanno notare però i meteorologi, l'anticiclone africano tornerà a farsi sentire e le temperature aumenteranno di nuovo. Da metà settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo al Nord, ma occorrerà aspettare qualche giorno per averne certezza.

Possibile perturbazione in arrivo a metà della prossima settimana

I meteorologi del sito 3bMeteo.com spiegano che da lunedì l'Italia si ritroverà a fare i conti con l'anticiclone, con le temperature in aumento, ma su gradevoli valori di fine estate. Tuttavia, si legge ancora, "giorno dopo giorno però il caldo tornerà ad aumentare, a causa della risalita di correnti subtropicali all'interno dell'anticiclone, soprattutto in Sardegna dove mercoledì si potranno anche superare i 35°C". Verso la metà della prossima settimana qualcosa però potrebbe cambiare: potrebbe infatti arrivare un vortice atlantico che porterà probabilmente anche piogge e temporali tra mercoledì e giovedì a partire dal Nord Ovest. Successivamente si sposterà al Nord Est e sulle regioni del centro Italia. Al momento, però, è ancora un'ipotesi e occorrerà attendere l'inizio della prossima settimana per avere dati più attendibili.