Previsioni meteo Roma e Lazio oggi mercoledì 21 dicembre: domani pioggia in arrivo in mattinata

A cura di Enrico Tata

Oggi, mercoledì 21 dicembre, il cielo a Roma sarà nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata, ma non sono previste precipitazioni sulla Capitale e in generale su tutte le province del Lazio. Domani, invece, potrebbe tornare la pioggia. Secondo i principali siti di previsioni meteo, c'è un 40/50 per cento di possibilità di precipitazioni sulla Capitale, ma saranno comunque di debole intensità e di breve durata.

Le previsioni per il weekend di Natale

Nel weekend di Natale, il tempo sarà variabile, con tendenza al nuvoloso, nella giornata della vigilia, sabato 24 dicembre. Previsto cielo sereno il giorno di Natale, 25 dicembre, anche se potrebbero formarsi banchi di nebbia soprattutto al mattino. Per quanto riguarda le temperature, a Roma le massime saranno comprese tra 12 e 13 gradi nelle giornate di oggi, domani e dopodomani. Il giorno di Natale, tuttavia, dovrebbero salire fino a sfiorare i 27 gradi. Per quanto riguarda le minime, saranno comprese tra i 7 e i 9 gradi per tutto il fine settimana di Natale nella Capitale.

Sull'Italia un anticiclone afro-mediterraneo

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com, un anticiclone afro-mediterraneo si è posizionato sull'Europa centro-meridionale e, quindi, anche sull'Italia. Il tempo sarà quindi stabile e le perturbazioni transiteranno soprattutto sul Nord Europa senza toccare l'Italia. "Nei giorni che ci porteranno al Natale – si legge – non avremo grandi novità, con le condizioni atmosferiche che si manterranno stabili su buona parte dei settori, specie al Sud e sul versante adriatico. Dovremo però fare i conti con foschie, nebbie e nubi basse che graveranno nei bassi strati del Nord Italia, ma anche con una certa nuvolosità localmente compatta da mercoledì, per il passaggio di una debole perturbazione atlantica al Nord".