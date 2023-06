Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 26 giugno 2023: sole e caldo, temperature oltre 30 gradi Sole e caldo sulla capitale e su tutte le altre province della regione Lazio, dove la minima di 15 gradi è a Rieti e la massima di 34 si registra a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 26 giugno 2023, nella regione Lazio il cielo è limpido e il sole splende. La temperature previste sono alte, comprese fra una minima di 15 gradi prevista a Rieti e la minima di 34 gradi a Roma. Per qualche grado in meno occorre aspettare la metà della settimana, nel frattempo ci aspettano giorni di sole e caldo.

Le previsioni meteo a Roma oggi lunedì 26 giugno 2023

La settimana inizia con la giornata di oggi, molto assolata e molto calda. Le temperature nella capitale oscillano fra la minima di 18 gradi e la massima di 34. Come scrive Il Meteo.it, nel corso di tutto il giorno non appaiono nuvole: attenzione, quindi, ad esporsi alla luce soprattutto durante le ore più calde, fra le ore 11 della tarda mattinata e le 18 del pomeriggio.

Le previsioni meteo nel Lazio

Anche negli altri territori la giornata di oggi, lunedì 26 giugno 2023, presenta un sole caldo. È il caso di Rieti dove, nonostante le temperature siano le più basse della regione, da una minima di 15 gradi arrivano comunque ad una massima di 30. Più mite di un grado la minima, che arriva a 16 gradi, a Viterbo dove, però, la massima sfora e arriva a 31. Anche in questo caso, il cielo è limpido e non si vedono nuvole per l'intera giornata.

Stessa temperatura massima di 31 gradi con una minima di 20, però, è quella a Frosinone e Latina, le due province più a sud della regione. Attenzione, come per la capitale, alle ore centrali della giornata durante le quali il sole e il caldo si faranno sentire maggiormente, in particolare, nel frusinate e nel capoluogo pontino, dalle ore 14 alle ore 18.