Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 19 giugno: caldo africano, prima ondata dell’estate

Ecco la prima ondata di caldo africano, con picchi sopra i 35 gradi a Roma. Le temperature, inoltre, saranno in aumento nei prossimi giorni, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando le massime potrebbero arrivare fino a 36-37 gradi nella Capitale. Fino a venerdì non ci saranno novità, poi le temperature cominceranno ad abbassarsi, con valori che torneranno in media o addirittura sotto la media. Possibile maltempo il prossimo fine settimana, ma occorrerà aspettare qualche giorno per avere certezze in tal senso.

Nella giornata di oggi, lunedì 19 giugno, previste a Roma temperature massime intorno ai 31 gradi, con minime sui 18 gradi. Sarà mercoledì, come detto, che arriverà il picco di questa prima ondata di calore dell'estate 2023, con le massime che saliranno a 34 gradi. Giovedì potrebbero arrivare addirittura a 36 gradi.

L'anticiclone africano Scipione, così è stato denominato dagli esperti del sito IlMeteo.it, si posizionerà sul nostro Paese, come detto, tra mercoledì e giovedì, probabilmente le due giornate più calde della settimana. Occhi puntati poi a Venerdì 23 giugno, spiegano i meteorologi, "quando sembra sempre più probabile l'arrivo di un vortice d'aria fresca dal Nord Europa che potrebbe portare un po' di scompiglio sul fronte meteo a partire dalle regioni di Nordest e con l'inizio del weekend anche su molte zone del Centro. In questo frangente ci attendiamo ovviamente una decisa stemperata del caldo che riguarderà un po' tutto il Paese ma soprattutto le aree raggiunte dai temporali. Attendiamo comunque conferme in merito a questo ancora ipotetico peggioramento".