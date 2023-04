Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta: cielo sereno, massima a 17 A Roma le minime scenderanno intorno ai 6 gradi e le massime non saliranno sopra i 17 gradi. Sui rilievi montuosi della regione, invece, farà davvero freddo.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, splenderà il sole su tutto il Lazio, ma le temperature resteranno fresche. A Roma le minime scenderanno intorno ai 6 gradi e le massime non saliranno sopra i 17 gradi. Sui rilievi montuosi della regione, invece, farà davvero freddo: sul Terminillo, per esempio, le massime non saliranno sopra i 3 gradi e le minime scenderanno addirittura fino a toccare i meno 6. Anche sul litorale romano farà freddo, con le massime che non saliranno sopra i 16 gradi, nonostante la giornata interamente soleggiata. Mercoledì le temperature subiranno un aumento, ma già giovedì è prevista qualche pioggia.

Stando a quanto riportano gli esperti del sito IlMeteo.it, sull'Italia soffiano venti dai quadranti settentrionali che stanno spazzando via la perturbazione verso sud. Il tempo sarà oggi in gran parte soleggiato al Centro-Nord Italia, ma sarà ancora instabile, con temporali e piogge, al Sud e in Abruzzo e nel Molise.

Queste le previsioni del tempo per oggi nel Centro: "Affluiscono ancora dei venti dai quadranti settentrionali; in mattinata, cielo molto nuvoloso, a tratti coperto e con qualche pioggia su Abruzzo e Molise. Altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo metà giornata, residui piovaschi sul Molise, tutto sole con clima anche mite invece altrove. Temperature fresche sui settori adriatici". Le temperature massime, come detto, toccheranno i 17 gradi a Roma, dove la giornata sarà soleggiata ma fresca. Domani, martedì 11, le massime si alzeranno di 1 o 2 gradi rispetto a quelle toccate nella giornata di oggi.