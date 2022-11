Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 novembre: ecco la ‘novembrata’ con sole e caldo, ma durerà poco Da oggi, lunedì 7 novembre, comincerà una settimana all’insegna di un nuovo anticiclone che poterà bel tempo su tutta l’Italia.

A cura di Enrico Tata

Sole e temperature sopra la media del periodo. Da oggi, lunedì 7 novembre, comincerà una settimana all'insegna di un nuovo anticiclone che poterà bel tempo su tutta l'Italia. A Roma oggi previsto sole e massime sopra i 21 gradi. In calo le minime che toccheranno i 7/8 gradi. Insomma, l'autunno è finalmente arrivato, ma almeno per questa settimana non sono previste precipitazioni. Fino a domenica 13, infatti, i meteorologi non prevedono perturbazioni in arrivo sul nostro Paese, con le temperature che si manterranno stabili. Da metà mese, però, la situazione potrebbe radicalmente cambiare con l'arrivo della prima vera gelata della stagione.

Addirittura secondo gli esperti del sito IlMeteo.it potrebbe essere un assaggio di inverno. Dal 15 novembre, infatti, è possibile l'arrivo di un vasto campo di aria fredda dalla Russia. In questo caso, comunque, non ci sarebbe nulla di anomalo per i meteorologi: "Dal punto di vista statistico-climatico le ultime settimane di Novembre rappresentano la fase di passaggio tra la stagione autunnale e quella invernale, con le prime incursioni fredde dal Nord Europa e la neve che pian piano inizia ad imbiancare le nostre montagne. La media delle temperature nelle principali città italiane proprio in questo periodo subisce inoltre una drastica flessione: insomma è il momento in cui in genere si tirano fuori gli abiti più pesanti".

Nonostante un lungo periodo caratterizzato da un caldo anomalo, da metà novembre potrebbe quindi arrivare, come ogni anno, la prima ondata di freddo invernale: "L'ipotesi, tutta da confermare, è che verso la metà di Novembre le condizioni meteo possano subire una brusca virata verso il freddo a causa dell'arrivo di una massa d'aria fredda di origine Artica che dalla Russia scivolerà dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare l'Italia".