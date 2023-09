Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 6 settembre: ancora caldo, nessuna pioggia all’orizzonte All’orizzonte i meteorologi non prevedono l’arrivo di precipitazioni, almeno fino al prossimo weekend.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, a Roma previsto sole e caldo, con le massime che si alzeranno fino a 33 gradi. Niente a che vedere con le tre ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2023, dal momento che le minime si manterranno intorno ai 16/17 gradi.

Lo conferma il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che parla di allerta verde, livello zero, a Roma e in tutte le province del Lazio sia per oggi che per domani. Nella Capitale alle 8 della mattina di oggi il termometro segnerà 19 gradi, mentre alle 14 la temperatura arriverà a toccare i 31 gradi. Le stesse condizioni si registreranno nel corso della giornata di domani, giovedì 7 settembre. All'orizzonte i meteorologi non prevedono l'arrivo di precipitazioni, almeno fino al prossimo weekend.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, nei prossimi giorni "si formerà una particolare configurazione meteo che condizionerà il tempo sull'Europa, con conseguenze dirette anche in Italia: stiamo parlando del blocco ad Omega. Si tratta di un'anomalia nel campo della pressione che di fatto intrappolerà il nostro Paese in una sorta di blocco atmosferico praticamente fino a metà Settembre".

In pratica, spiegano i meteorologi, si tratta di un'area "anticiclonica "bloccata e alimentata" da due centri di bassa pressione localizzati ai suoi lati (nella fattispecie, uno nell'oceano Atlantico al largo della Penisola Iberica e l'altro al largo della Grecia sudoccidentale), in grado di stazionare in un'ampia zona per molto tempo e responsabile delle ormai tipiche ondate di calore nei mesi estivi, nonché di un blocco della dinamicità atmosferica".