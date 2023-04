Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 aprile: domani torna la pioggia, temperature sempre basse La giornata di oggi, martedì 4 aprile, sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso nella Capitale, ma domani tornerà la pioggia.

A cura di Redazione Meteo

Domani torna la pioggia a Roma e, nel frattempo, le temperature si mantengono sempre basse e inferiori alla media del periodo. La giornata di oggi, martedì 4 aprile, sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso nella Capitale, con le massime intorno ai 16 gradi e le minime intorno ai 7 gradi. Mercoledì, come detto, tornerà la pioggia, ma già nella giornata di giovedì tornerà a splendere il sole, sebbene le minime si abbasseranno addirittura fino a toccare i 4 gradi.

Da sabato, però, tornerà il maltempo e no, potrebbe non essere una Pasqua asciutta nella Capitale. Secondo i principali siti di previsioni meteo, sabato pioverà tutto il giorno, ma deboli piogge ci saranno anche domenica. Salva invece Pasquetta (almeno secondo le previsioni aggiornate ad oggi. Mancano però troppi giorni e servirà aspettare un po' per avere la certezza).

Quello che è certo è che le temperature almeno fino a Pasqua si manterranno basse, con le minime che sicuramente non saliranno sopra i 7/8 gradi. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, un ulteriore calo termico arriverà tra mercoledì e giovedì grazie a un fronte di aria artica che si sta muovendo verso l'Europa del Sud. "La diminuzione sarà sensibile soprattutto nei valori minimi della notte e il rischio di gelate tardive sarà concreto fino in pianura e nelle basse valli oltre che naturalmente in collina e in montagna. Anche le massime saranno molto basse per il periodo fino a 8/10°C in meno della media per la prima decade di aprile", spiegano i meteorologi. Tutte le regioni italiane, Lazio compreso, si ritroveranno con temperature al di sotto delle medie del periodo.