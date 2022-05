Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 maggio: cielo poco nuvoloso, poi arriva la pioggia Oggi cielo sereno o poco nuvoloso sulla Capitale. Cambierà tutto, invece, a partire da giovedì, quando sono previste piogge anche di forte intensità.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, martedì 3 maggio, e domani a Roma saranno due giornate caratterizzate da tempo variabile: le nuvole spesso attraverseranno il cielo, ma non sono previste precipitazioni. Cambierà tutto, invece, a partire da giovedì, quando sono previste piogge anche di forte intensità. Precipitazioni previste anche nelle giornate di venerdì e sabato. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti, almeno secondo le previsioni aggiornate nelle ultime ore, nella notte tra giovedì e venerdì. Oggi le temperature massime toccheranno i 23 gradi, poi tra giovedì e venerdì scenderanno a 18-19 gradi. Stabili intorno ai 14 gradi le temperature minime.

Tempo instabile per tutta la settimana

In generale durante la settimana il tempo sarà instabile. Nel corso del prossimo fine settimana, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "avremo ancora a che fare con un'Italia divisa tra forti temporali e un clima via via più gradevole e soleggiato. Dando uno sguardo allo scacchiere europeo emerge come tra Venerdì 6 e le prime ore di Sabato 7 Maggio un vasto campo di alta pressione proverà ad allungarsi sull'Europa centro-occidentale. Tuttavia, parte dell'Italia si troverà lungo il bordo orientale dell'anticiclone e quindi sotto l'influsso di correnti fresche e instabili in discesa dai quadranti settentrionali. Quali saranno le conseguenze? E dove, soprattutto? Sarà piuttosto elevato il rischio di rovesci temporaleschi, talvolta anche intensi, specie durante le ore pomeridiane, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori". Le previsioni per la prossima settimana, invece, sono ancora incerte.