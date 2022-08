Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 agosto 2022: torna l’anticiclone Africano, massime in aumento C’è una buona notizia, però: le temperature saranno elevate, ma sarà un’ondata di caldo non così eccezionale come lo sono state quelle passate.

A cura di Enrico Tata

Torna l'anticiclone africano, con le temperature massime di nuovo in crescita. C'è una buona notizia, però: le temperature saranno elevate, ma sarà un'ondata di caldo non così eccezionale come lo sono state quelle passate. Nelle regioni del Centro, inoltre, l'aumento delle temperature sarà contenuto rispetto a quelle misurate in questi giorni. Stando ai dati del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, sia oggi, mercoledì 3 agosto, che domani, giovedì 4 agosto, a Roma sarà bollino giallo, allerta di livello 1. Alle 8 di mattina il termometro segnerà 26 gradi e alle 14 arriverà fino a 34 gradi, con la temperatura massima percepita intorno ai 35 gradi.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "per l'Italia si prospettano giornate davvero molto calde ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e considerato che su diverse regioni fa già parecchio caldo, possiamo vederla solo come un'estensione di questo gran caldo anche laddove non c'è ancora. In primis le regioni settentrionali dove si torneranno a toccare 37/38°C in Val Padana, poi sul Centro ma con un aumento contenuto rispetto a questi giorni e infine al Sud dove si scalderanno di nuovo la Puglia e la Basilicata fino alla soglia dei 38°C".

Gli esperti ricordano inoltre che si tratta di un'ondata di caldo "certamente non eccezionale" che si inserisce "in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell'anno e che potrebbe non essere particolarmente duratura". Per il momento, tuttavia, non ci sono previsioni affidabili sulla fine di questa nuova ondata di calore che, ricordiamo ancora una volta, sarà più sopportabile rispetto a quelle di luglio.