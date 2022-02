Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 28 febbraio: cielo sereno ma temperature in picchiata, 0 gradi Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Lazio. Le temperature saranno sempre più fredde, con le minime che arriveranno a toccare 2 gradi nelle ore notturne a Roma.

A cura di Enrico Tata

Il cielo di oggi, lunedì 28 febbraio, a Roma sarà sereno o poco nuvoloso. Le novità arriveranno sul fronte delle temperature: le minime, infatti, caleranno vistosamente e nelle ore notturne dovrebbero arrivare addirittura a 2 gradi. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, arriveranno a toccare, secondo il meteo dell'Aeronautica militare, i meno 1 gradi. Stesso discorso per quanto riguarda la notte tra martedì e mercoledì. Le temperature massime si manterranno intorno ai 10/12 gradi.

In arrivo impulso gelido dalla Russia

Il sito IlMeteo.it segnala che arriverà entro martedì "un nuovo impulso gelido dalla Russia". Arriverà "ancora aria molto fredda dalla Russia. Forte Bora e Grecale con raffiche fino a 100 km/h al Centro-Sud anche nei prossimi giorni. Dopo un lunedì in gran parte stabile, da Martedì Grasso è atteso infatti un nuovo apporto di aria fredda. Torna la neve, questa volta possibile anche sulle Coste adriatiche, dopo di che avanza l'alta pressione. WEEKEND 5-6 Marzo: possibile arrivo di una perturbazione atlantica".

Gelo in montagna, sul Terminillo minime a -14

A Roma il cielo resterà sereno almeno fino a mercoledì 2 marzo, poi potrebbe arrivare, come anticipato, una perturbazione atlantica. Se a Roma verranno toccati i meno 1 nei primi giorni della settimana, sui rilievi montuosi del Lazio, ovviamente, le temperature saranno molto più basse: per fare un esempio sul monte Terminillo sia oggi che domani la temperatura arriverà a toccare i meno 14 e le massime non supereranno i meno 8 gradi. A Rieti, il capoluogo di provincia più interno del Lazio, le minime arriveranno a toccare i meno 4 gradi e le massime non saliranno sopra i 7/8 gradi. Temperature gelide anche a Frosinone, dove verranno toccati i meno 2 gradi.