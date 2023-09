Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 settembre: il caldo non è finito, arriva l’anticiclone Apollo Da domani, mercoledì 27 settembre, questa la data da segnare sul calendario, le temperature torneranno ad alzarsi.

A cura di Redazione Meteo

Il caldo non è finito, anzi. È in arrivo l'anticiclone Apollo, che porterà ancora una volta caldo e bel tempo in tutta Italia. Ovviamente non si raggiungeranno le temperature di agosto, ma farà caldo e il termometro si avvicinerà ai 30 gradi. Da domani, mercoledì 27 settembre, questa la data da segnare sul calendario, le temperature torneranno ad alzarsi.

Oggi a Roma sole, bel tempo per tutto il resto della settimana

Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 26 settembre, a Roma le temperature minime si manterranno fresche, intorno ai 15 gradi, e le massime si avvicineranno ai 30 gradi. Il cielo sarà sereno per tutto il resto della settimana.

Anticiclone africano in arrivo a partire da domani, mercoledì 27 settembre

Come anticipato, però, da mercoledì comincerà a rifare caldo. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, l'anticiclone Apollo "stravolgerà i piani di un Autunno che sembrava ormai arrivato e sarà così su tutto il Paese: il bel tempo tornerà dunque ad affermarsi ovunque e con esso anche il caldo che riprenderà a farsi sentire, soprattutto al Centro-Nord dove le temperature schizzeranno nuovamente sopra la media del periodo. Solo all'estremo Sud Apollo si imporrà con minor decisione, in quanto tra il Mar Ionio e le Isole della Grecia continuerà ad esserci una reiterata circolazione ciclonica, sempre collegata al "vecchio" ciclone equinoziale".

Questa fase di alta pressione ci accompagnerà almeno fino al 3-4 ottobre, se le tendenze saranno confermate. Insomma, per l'autunno vero ci sarà ancora da aspettare qualche giorno.