Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 ottobre: pioggia e presto minime in calo Oggi, venerdì 25 ottobre, previsto cielo nuvoloso con possibili piogge, anche moderate, sia al mattino che al pomeriggio a Roma.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, previsto cielo nuvoloso con possibili piogge, anche moderate, sia al mattino che al pomeriggio a Roma. Nel weekend, sia sabato 26 che domenica 27 ottobre, il cielo dovrebbe essere nuvoloso o poco nuvoloso, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni.

Dalla prossima settimana, le temperature minime dovrebbero abbassarsi di qualche grado: martedì e mercoledì previsti infatti 13 gradi nel corso delle ore notturne. Stabili le temperature massime, intorno ai 23 gradi nella città di Roma. Per il momento, tuttavia, non sono previste precipitazioni da martedì a sabato della prossima settimana, l'ultima del mese di ottobre.

Stando a quanto spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.com, per la prossima settimana è confermato "l'isolamento di una circolazione ciclonica tra Penisola Iberica e parte della Francia, a seguito del cosiddetto ‘cut-off' della saccatura atlantica in una tipica goccia fredda in quota. Quest'area depressionaria sarà responsabile di ulteriori piogge (a tratti intense) su parte d'Italia nel weekend, con strascichi anche all'inizio della prossima settimana al Centronord: su quest'area infatti sarà ancora possibile qualche locale pioggia o rovescio, in particolare nel corso di lunedì 28. Nei giorni a seguire invece l'ipotesi al momento più probabile vede un'ulteriore sprofondamento della circolazione ciclonica tra Spagna, Portogallo, Algeria e Marocco, con conseguente aumento della pressione sull'Italia".

Questo, come anticipato, porterebbe sulla penisola giornate asciutte e senza precipitazioni. Ottobre, quindi, dovrebbe chiudersi con tempo più stabile (anche se non sempre soleggiato). Sebbene le minime saranno in calo, secondo gli esperti non farà particolarmente freddo. E infatti, come abbiamo visto, le massime saranno stabili intoro ai 23 gradi nelle zone pianeggianti del Lazio.