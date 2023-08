Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 22 agosto: la fine del caldo si allontana, anticiclone ancora rovente Fino alla prossima settimana, continuerà a fare molto caldo. Per la giornata di oggi, martedì 22 agosto, previsto sole e temperature sopra i 35 gradi a Roma.

A cura di Redazione Meteo

La fine della terza ondata di calore dell'estate 2023 si allontana. Non terminerà, infatti, il prossimo fine settimana, come ipotizzato inizialmente dai meteorologi, ma molto probabilmente a partire da lunedì, almeno a Roma e nel Lazio. Una perturbazione atlantica poterà maltempo e diminuzione delle temperature a partire dalla serata per quanto riguarda le regioni nel Nord.

Fino alla prossima settimana, continuerà a fare molto caldo. Per la giornata di oggi, martedì 22 agosto, previsto sole e temperature sopra i 35 gradi a Roma, in leggero aumento rispetto a quelle registrate ieri. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali al mattino e poi girerà nel pomeriggio a Sud Ovest.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, a Roma le massime supereranno i 35 gradi, temperatura percepita a 37 gradi a causa dell'umidità. Alle 8 di mattina il termometro segnerà già 26 gradi. L'allerta caldo sarà rossa, livello 3, il più grave. Stesso discorso per quanto riguarda la giornata di domani, 23 agosto: massime a 37 gradi e temperatura a 27 gradi già alle 8 di mattina. Previsto oggi bollino arancione per Viterbo, giallo per Civitavecchia, rosso per Frosinone, Latina e Rieti.

Almeno fino al 25-26 Agosto, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "non sono previsti particolari scossoni, resteremo come imprigionati in una sorta di blocco atmosferico con l'anticiclone africano a dominare la scena indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo. Si tratterà di una fase climatica anomala, sono infatti previste temperature sempre ben oltre le medie di riferimento con valori ancora una volta fin verso i 40°C specie sulle pianure del Nord e zone interne del Centro e delle due Isole Maggiori".