video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 febbraio: cielo coperto e probabili piogge sulla Capitale Probabili piogge deboli oggi sulla città di Roma. La temperatura sarà compresa tra 10 e 12 gradi. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto già a partire dalla giornata di domani. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, sarà caratterizzata a Roma da cielo coperto con probabili piovaschi sparsi. La temperatura sarà compresa tra 10 e 12 gradi. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto già a partire dalla giornata di domani, venerdì 21 febbraio. Nel weekend cielo sereno o poco nuvoloso sulla Capitale, con le temperature che non scenderanno quanto previsto nei giorni scorsi: le massime infatti si attesteranno intorno ai 15 gradi e le minime non scenderanno sotto gli 8 gradi sia sabato che domenica. Non sono previste precipitazioni almeno fino a martedì 25 febbraio. Le temperature in aumento da domenica.

Stando a quanto spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, mezza Europa è al gelo, ma l'Italia è solamente sfiorata da questa area di bassa pressione. L'anticiclone è dominante nel nostro Paese e le temperature sono in aumento. Nella giornata di giovedì si prevedono nubi sparse con piovaschi su Toscana e Lazio, come anticipato. Temperature in leggero aumento da venerdì 21, con weekend in parte stabile. Temperature definite in "deciso aumento da domenica". Da giovedì 27 potrebbe arrivare sull'Italia un nuovo ciclone.

Secondo i meteorologi, sabato nel centro Italia "il panorama meteorologico sarà all'insegna del bel tempo, come ad esempio sulle regioni adriatiche del Centro, su gran parte del Sud peninsulare e sulla Sardegna. Ovviamente, su queste regioni, si avvertirà anche un più apprezzabile aumento delle temperature". La giornata di domenica "riserverà un contesto meteo via via sempre più mite, con valori termici praticamente primaverili sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori. Nonostante un moderato aumento delle temperature interesserà anche il resto del Paese, continueremo a registrare la presenza di nubi sparse, più dense al Nord e, nel pomeriggio, anche su molte aree del distretto adriatico centrale".