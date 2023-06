Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 16 luglio: ecco l’estate, in arrivo massime a 35 gradi Cielo sereno e temperature massime intorno ai 30 gradi: ecco l’estate, con l’anticiclone africano che si posizionerà sull’Italia nel corso della prossima settimana.

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

Dopo le piogge, ecco l'estate: da oggi a Roma e nel Lazio previsto un lungo periodo fatto di giornate calde e soleggiate. Se questo weekend le temperature si manterranno gradevoli o comunque in linea con le medie stagionali, dalla prossima settimana l'anticiclone africano comincerà a fare sul serio. Le massime saliranno intorno ai 35/36 gradi tra martedì e mercoledì e non sono previste precipitazioni almeno fino al prossimo fine settimana.

Da domenica 18 giugno le temperature si impenneranno in tutta Italia, a partire dalle isole, Sicilia e Sardegna. È da lunedì, però, che le temperature cominceranno ad alzarsi ben oltre i 30 gradi anche nel Lazio. Lunedì si prevedono 35 gradi sulla Capitale e sarà così almeno fino al prossimo fine settimana. Si tratta quindi della prima vera ondata di calore dell'estate 2023.

Le previsioni meteo a Roma oggi 16 luglio: massime sui 30 gradi e sole

A Roma oggi il cielo sarà sereno e le temperature saranno comprese tra 15 e 30 gradi. Da lunedì, come anticipato, le massime schizzeranno verso l'alto, ma sarà da mercoledì/giovedì che toccheranno anche i 36/37 gradi nelle ore più calde della giornata. Per tutta la prossima settimana non sono previste precipitazioni.

Le previsioni meteo nel Lazio: tempo ideale per il mare

Sole su tutte le province del Lazio. Sul litorale il tempo è quello ideale per il primo mare della stagione. A Latina, per esempio, le massime non supereranno i 29 gradi e il vento sarà debole in mattinata, con qualche locale rinforzo nel corso del pomeriggio e della serata. Anche nelle altre province del Lazio, il vero caldo arriverà la prossima settimana.