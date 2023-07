Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 13 luglio: 34 gradi, ma il vero caldo deve ancora arrivare Il vero caldo deve ancora arrivare. Ad oggi i modelli meteo prevedono che martedì 18 luglio il termometro a Roma segnerà addirittura 42 gradi. Un caldo record, se confermato.

A cura di Redazione Meteo

Per oggi, giovedì 13 luglio, previsto tempo stabile e sereno su Roma e sul Lazio. Tuttavia al Nord la pressione sarà in calo e ciò poterà alla formazione di perturbazioni che interesseranno tutte le regioni settentrionali. Questo poterà un aumento delle nuvole anche al centro Italia. In provincia di Roma si tradurrà in cielo poco nuvoloso in mattinata, con aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata. Non sono previste precipitazioni. I venti saranno da moderati a forti e arriveranno dai quadranti meridionali.

La notizia buona è che le temperature rimarranno stabili rispetto a ieri, con le massime a Roma intorno ai 34/35 gradi. La notizia cattiva è che per il weekend e soprattutto nei primi giorni della prossima settimana sono previste temperature ancora maggiori. Ad oggi i modelli meteo prevedono che martedì 18 luglio il termometro a Roma segnerà addirittura 42 gradi. Un caldo record, se confermato. Manca meno di una settimana e per ora i meteorologi non possono smentire l'arrivo di questa fortissima ondata di calore.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 17 luglio "l'anticiclone africano ribattezzato Caronte, il più potente di questa prima parte d'Estate, infiammerà pesantemente l'Italia con conseguenze dirette su molte regioni. Gli effetti più importanti di questa nuova avanzata dell'alta pressione di matrice sub-tropicale si avranno sulle temperature: infatti, vista l'origine delle masse d'aria (dall'interno del Deserto del Sahara), oltre al tanto sole, ci aspettiamo una nuova e ancor più forte impennata dei valori termici".

C si attendono punte massime fino ai 39/41 gradi soprattutto a partire da martedì 18 luglio e poi per tutto il resto della settimana. "Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole maggiori, nonché la Puglia".