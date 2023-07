Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 luglio: ancora caldo estremo, massime sui 36 gradi Oggi ancora una giornata da bollino rosso a Roma, con le temperature massime che arriveranno a toccare i 36 gradi. Nessuna precipitazione in vista.

A cura di Redazione Meteo

Ancora caldo estremo a Roma e in generale nel Lazio. Oggi, mercoledì 12 luglio, le temperature massime arriveranno a toccare 36 gradi nelle ore più calde della giornata nella Capitale, ma alle 8 di mattina la temperatura salirà già a 26/27 gradi. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, oggi sarà da una giornata da allerta rossa, livello 3, il più alto, a Roma.

Non sono previste precipitazioni almeno per dieci giorni, ma addirittura la prossima settimana le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, stando agli ultimi modelli meteo. Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, "l'anticiclone africano continua ad intensificarsi e le temperature sull'Italia sono in costante aumento. I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni di caldo intenso, a causa di una massa di aria rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale. Nella giornata di oggi, martedì, le temperature aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 38/40°C si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie, oltre che in Sardegna. Picchi di 36/38°C attesi in Val Padana, sulle regioni centrali tirreniche, Sicilia interna e Calabria ionica".

Ricordiamo che un'allerta rossa per ondate di calore indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Sul sito di Roma Capitale tutti i consigli su come affrontare le ondate di calore.