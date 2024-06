video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 giugno: torna il sole, caldo africano dal weekend Oggi, mercoledì 12 giugno, previsto cielo sereno nella Capitale con le minime a 18 gradi e le massime intorno ai 28 gradi. Nel weekend previsto l'arrivo dell'anticiclone africano.

Torna il sole a Roma e nel Lazio ma, almeno fino al weekend, le temperature si manterranno su livelli non troppo alti. Oggi, mercoledì 12 giugno, previsto cielo sereno nella Capitale con le minime a 18 gradi e le massime intorno ai 28 gradi. Le condizioni meteo resteranno praticamente le stesse almeno fino al weekend, poi è previsto il ritorno dell'anticiclone africano, che con sé porterà temperature ben superiori a quelle attuali. La prossima settimana sarà infatti caratterizzata da caldo estremo, con il termometro che dovrebbe salire ben oltre i 30 gradi nelle ore più calde della giornata.

Tra sabato 15 e domenica 16 giugno previsto l'arrivo di questa nuova fase di caldo africano. Proprio in concomitanza con il prossimo weekend gli esperti del sito IlMeteo.it si aspettano "una nuova pulsazione dell'area di alta pressione di origine sub-tropicale che, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica provocherà anche un sensibile aumento delle temperature".

Secondo gli esperti "si tratterà di una nuova fase meteo-climatica anomala per il mese di Giugno, le temperature si porteranno diffusamente sopra media di circa 7-8°C su quasi tutto il nostro Paese per via dell'arrivo di correnti d'aria in seno all'anticiclone di origine sub-tropicale il quale dal Nord Africa si distenderà su buona parte dell'Europa centro-orientale".

Sono più cauti i meteorologi di 3BMeteo, che invitano ad aspettare qualche ora in più per avere previsioni più certe. Sicuramente l'anticiclone africano arriverà nel weekend sulle regioni del Sud Italia, ma per quanto riguarda il centro Italia potrebbe volerci qualche giorno in più.