Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 10 maggio: sole e 25 gradi, ecco la prima ondata africana Le temperature massime nella Capitale saliranno intorno ai 25 gradi per la prima volta dall’inizio dell’anno e fino al weekend nessuna nuvola coprirà il cielo di Roma.

A cura di Enrico Tata

Arriva la prima ondata di caldo africano. Le temperature massime nella Capitale saliranno intorno ai 25 gradi per la prima volta dall'inizio dell'anno e fino al weekend nessuna nuvola coprirà il cielo di Roma. In aumento anche le minime, che non scenderanno sotto i 14/15 gradi nelle ore notturne. Le previsioni, come detto, saranno stabili almeno fino alla fine della settimana. Il bel tempo non abbandonerà il Lazio almeno fino a domenica 15 e il weekend sarà perfetto per una gita al mare.

Anticiclone africano fino al weekend

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "nel corso della settimana un promontorio del più vasto e caldo anticiclone africano riuscirà ad allungarsi dal Nord Africa verso l'Europa centro-occidentale, fino a lambire le Isole Britanniche. Largo al sole e ai primi caldi estivi dunque, anche se non per tutti". Il fine settimana si aprirà all'insegna del bel tempo, ma attenzione: da domenica al nord potrebbero cambiare le cose. Alcune correnti fresche e instabili arriveranno sulle regioni del nord e probabilmente anche sulla dorsale appenninica, dove potrebbero verificarsi temporali. Non è escluso, quindi, che anche nel Lazio le condizioni meteorologiche possano cominciare a cambiare dalla serata di domenica.

Le previsioni per giugno: temperature sopra la media del periodo

Per quanto riguarda le previsioni a lunghissimo periodo, i meteorologi de IlMeteo.it prevedono un giugno molto caldo, con valori superiori alla media del periodo: "Le anticipazioni stagionali stanno confermando i timori degli esperti: il primo riguarda le temperature, previste diffusamente oltre la media (fino a +2/3°C) già in avvio di Giugno su buona parte Europa, Italia compresa".