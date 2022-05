Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 9 maggio: piogge e temporali prima che torni il sereno Continua il maltempo anche oggi, lunedì 9 maggio: le prime schiarite si registrano a Roma. Domani torna il sereno su tutta la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di lunedì, lunedì 9 maggio, il maltempo resta su tutti i territori della regione Lazio. Se a Roma il cielo inizia a mostrarsi più luminoso e fa capolinea il sole, anche se ancora coperto da nuvole sparse, le altre province restano in preda alle piogge e ai temporali, soprattutto Rieti e Viterbo, dove le schiarite sono attese soltanto dopo forti temporali. Le temperature restano comprese fra i 9 e i 22 gradi centigradi: entrambe, sia la minima che la massima, si registrano a Viterbo.

Previsioni meteo Roma: verso il sereno

Nella capitale si registra un miglioramento già dalla giornata di oggi. I temporali e le piogge degli ultimi due giorni, infatti, lasciano spazio alle schiarite di oggi: fra le nuvole scure, come ci spiega Il Meteo.it, inizia a mostrarsi la luce del sole. Le temperature, nella città di Roma, sono comprese fra la minima di 15 e la massima di 20 gradi.

Previsioni meteo nella regione Lazio

Come anticipato, le condizioni peggiori si registrano a Rieti e a Viterbo, dove per tutta la giornata, soprattutto a partire dal primo pomeriggio, si registrano temporali e, soltanto verso la tarda serata, arrivano delle schiarite. In queste province le temperature registrate sono fra i 10 e i 20 gradi nel reatino e fra i 9 e i 22 gradi. Altre precipitazioni piovose sono attese anche al sud, nelle province di Latina e Frosinone, a partire dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata. Le temperature che si registrano sui due capoluoghi del sud della regione Lazio sono comprese rispettivamente fra i 14 e i 21 e fra i 13 e i 20 gradi. Già domani, però, si registra il ritorno del bel tempo su tutta la regione.