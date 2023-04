Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 3 aprile 2023: cielo sereno su tutta la regione Temperature comprese fra i 3 e i 19 gradi centigradi su tutta la regione Lazio e nella capitale dove oggi, lunedì 3 aprile, fatta eccezione per qualche nuvola, splende il sole.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con il bel tempo questo primo lunedì del nuovo mese: nella giornata di oggi, 3 aprile, il cielo è sereno in tutti i territori della regione Lazio, compresa la capitale. Le temperature sono miti: dalla minima di 3 gradi centigradi attesa a Rieti si raggiunge una massima di 19 a Latina.

Previsioni meteo a Roma nel primo lunedì di april e 2023

Come anticipato, anche la capitale gode di temperature e meteo favorevole in questo lunedì di aprile. Le temperature, come specifica Il Meteo.it, si aggirano fra una minima di 9 e una massima di 17 gradi centigradi. Fatta eccezione per la mattinata, quando fino alle 13 circa al sole si affiancano nuvole sparse, il cielo sereno e i raggi solari caratterizzano la giornata: tempo sereno variabile su Roma fino al ritorno della pioggia, il prossimo venerdì.

Lunedì 3 aprile: bel tempo anche sulle altre province del Lazio

Cielo sereno e sole anche su tutte le altre province della regione Lazio, anche in quelle in cui le temperature raggiungono minime molto basse. È questo il caso di Rieti e Viterbo dove le temperature sono comprese rispettivamente fra i 3 e i 14 gradi e fra i 4 e i 13 gradi centigradi. In entrambe le province splende il sole: soltanto nel reatino, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, fanno capolino le nuvole che coprono il cielo.

Temperature leggermente più alte nelle province del basso Lazio, Latina e Frosinone dove, dopo una mattinata di nuvole, torna il sole. Nel capoluogo pontino, dove il cielo si rischiara a partire dall'ora di pranzo, le temperature sono comprese fra i 10 e i 19 gradi, mentre nel frusinate sono comprese fra i 7 e i 17 gradi.