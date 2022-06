Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 27 giugno: sole e caldo. Temperature fino a 38 gradi a Roma Sole e caldo su tutta la regione Lazio: nella provincia di Roma il termometro raggiunge i 38 gradi centigradi.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Questa settimana, l'ultima di giugno, si apre con temperature molte alte, fino a 38 gradi nella capitale e un tempo sereno, con sole in quasi tutte le province della regione Lazio. In alcuni territori, invece, ai caldi raggi del sole si aggiungono anche nuvole e nubi.

Previsioni meteo Roma: sole e temperature altissime

Secondo quando prevede Il Meteo.it, nella città di Roma oggi le temperature sfiorano i 40 gradi: i termometri misurano fino a 38 gradi centigradi, partendo da una temperatura minima di 21 gradi, che caratterrizza un paio d'ore appena della prima mattina, fra le 5 e le 6.

Nella tarda mattinata si attendono nuvole che coprono il cielo, prima che, fra l'ora di pranzo e le ore 20 della sera, torni il sole con temperature altissime: il picco è atteso, come al solito, nelle prime ore del pomeriggio quando si raggiungono anche i 28 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: sole e caldo

La città più assolata oggi è senza dubbio quella di Rieti: le altre province, invece, devono fare i conti con qualche nuvola passeggera che, però, non farà passare il caldo. A Rieti, in genere la città più fresca della regione, il sole e il caldo non danno tregua: la temperatura minima di 19 gradi raggiunge in breve tempo quella di 36 nelle prime ore del pomeriggio. Stesse temperature anche a Viterbo, dove nel corso della giornata, però, arrivano nubi passeggere sia in tarda mattinata che verso la sera. Temperature fino a 36 gradi, stavolta con una minima di 20 gradi, anche a Frosinone, dove nell'ora di pranzo e poi verso la sera il cielo appare completamente coperto dalle nuvole grigie. Coperto solo dal tardo pomeriggio, invece, il cielo su Latina dove le temperature sono comprese fra i 22 e i 34 gradi.