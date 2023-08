Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 21 agosto 2023: temperature massime sopra i 35 gradi Torna qualche nuvola e qualche pioggia sulla regione Lazio, temperature alte su tutti i territori: a Roma si sfiorano i 40 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con un lunedì di caldo questa penultima settimana di agosto 2023: le temperature sono ancora alte, con massime sopra i 35 gradi in tutti i grandi centri della regione Lazio, con il picco di 38 gradi a Roma. Dopo un weekend da bollino rosso su Latina, Roma e Rieti, in questo lunedì 21 agosto, inoltre, dopo qualche pioggia e nuvola, soprattutto nei territori più a sud del Lazio, nel frusinate, torna il sole con i suoi raggi caldi. La temperatura minima, di 19 gradi centigradi, è attesa a Rieti.

Previsioni meteo a Roma oggi

Resta la città dalle temperature più calde anche questo lunedì. Roma oggi si presenta infuocata, con temperature comprese fra i 22 e i 38 gradi centigradi, come riporta il Meteo.it. Le temperature più calde si registrano fra le ore 10 e le 19, quando si iniziano a superare i 31 gradi.

Le previsioni sulle altre province del Lazio

Sebbene il termometro si fermi qualche grado prima rispetto alla capitale, continua il caldo anche nelle altre province della regione Lazio. A Rieti, dove, come anticipato, si registra la temperatura minima più bassa, di 19 gradi, la massima arriva a 35. Anche qui, come in tutti i territori vicini, si attendono sole e caldo, con picchi dalle ore 13 alle 19. Temperatura massima a 35 gradi centigradi anche a Viterbo, dove la minima si aggira intorno ai 20.

Massime sopra i 36 anche a Frosinone e Latina, dove le minime invece sono, rispettivamente, a 20 e a 22. Sole e caldo in entrambe le province. Per quanto riguarda il frusinate, però, la presenza del sole dura poco: già da domani, sebbene resti il caldo, è previsto l'arrivo di qualche nuvola.