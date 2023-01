Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 2 gennaio 2023: nubi e nebbia, temperature sopra i 10 gradi Cielo grigio su tutta la regione e temperature sopra i 10 gradi, fatta eccezione per Rieti: ecco le previsioni meteo per questo primo lunedì del 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Inizio di anno anomalo nella regione Lazio, dove le temperature minime, fatta eccezione per Rieti, sono sopra i 10 gradi centigradi. Il cielo, invece, continua ad essere grigio, con nubi sparse in tutto il corso della giornata e banchi di nebbia soprattutto nella zona di Frosinone e, al mattino, ancha a Roma.

Previsioni meteo Roma: nebbia di mattina e cielo coperto

Come previsto da Il Meteo.it, il tempo anche a Roma non è dei migliori. A temperature tutt'altro che invernali, comprese fra gli 11 e i 15 gradi, oggi si affianca un cielo grigio e cupo anche sulla capitale dove, soprattutto nel corso della mattinata, arrivano anche fitti banchi di nebbia.

Previsioni meteo Lazio: Rieti unica provincia sotto ai 10 gradi

È Rieti l'unica provincia in cui, almeno per oggi, il termometro scende sotto i 10 gradi gradi centigradi, raggiungendo la temperatura minima di 6 gradi. La massima, invece, si aggira sui 14. In tutto il territorio il cielo è coperto da nubi grigie fatta eccezione per una parte della mattinata. A Viterbo le temperature sono comprese fra i 10 e i 12 gradi: anche qui il grigiore caratterizza questo primo lunedì di gennaio a causa delle tante nuvole che coprono il sole.

Stesso scenario anche nei territori pontini, che si differenziano soltanto per le temperature più miti e accoglienti: le minime registrate sono sui 12 gradi, mentre le massime arrivano a toccare i 16. Tutti i territori di Frosinone, invece, oltre alle nubi e al cielo coperto, sono invasi da fitti banchi di nebbia che si dirada soltanto nella fase più calda della giornata, fra l'ora di pranzo e la prima parte del pomeriggio.