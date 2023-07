Previsioni meteo Roma e Lazio: le temperature sfiorano i 40 gradi Sole e caldo, con temperature massime fino che sfiorano i 40 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 8 luglio.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sole e caldo, con temperature fino a 35 gradi. Luglio dopo qualche giorno di incertezza porta con sé l'arrivo dell'anticiclone africano, che imperversa sul Bacino del Mediterraneo con un'ondata di caldo intenso, che arriverà a ‘turbare' le nostre giornate e le nostre notti. Gli esperti de Il Meteo.it preannunciano delle giornate veramente roventi, in cui la colonnina di mercurio salirà vorticosamente, fino a sfiorare i 40 gradi. In Algeria ad Adrar nel deserto nei giorni scorsi le temperature hanno superato i 50 gradi centigradi. Domenica nella Capitale ne sono previsti 37. Tutta la prossima settimana sarà caldissima e non ci sono precipitazioni all'orizzonte.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 8 luglio

Oggi, sabato 8 luglio, nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo bello, con sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale si attendono nubi sparse durante la notte sole e caldo al mattino, nel pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 35 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Caldo intenso anche sul resto del Lazio, con temperature fino picchi di 35 gradi. Nel dettaglio il tempo si manterrà bello ovunque sul territorio della regione con il sole che brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Su Frosinone le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 34 gradi, su Latina i valori registreranno minime di 21 e massime di 33 gradi, su Rieti tra minime di 18 e massime di 32 gradi, a Viterbo tra 19 e 33 gradi.