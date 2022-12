Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 29 dicembre 2022: sole e nubi sparse Cielo coperto e nuvole sparse su tutta la regione, qualche pioggia a Roma e nebbia a Frosinone: temperatura compresa fra i 5 e i 15 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora nubi sparse a coprire il sole sul Lazio: anche nella giornata di oggi, giovedì 29 dicembre, i raggi si nascondono dietro alle nuvole su tutto il territorio della nostra regione. Le temperature variano di qualche grado appena e restano comprese fra la temperatura minima di 5 gradi centigradi a Rieti e la massima di 15 a Roma e Latina. Il tempo si presenta nuvoloso, con qualche raggio di sole, per tutta la settimana e, soprattutto, nella tanto attesa notte di San Silvestro: non si esclude, infine, qualche lieve pioggia sparsa sulla capitale.

Previsioni meteo a Roma oggi: cielo coperto

Cielo coperto per quasi tutto il giorno a Roma, dove il sole fa capolino soltanto nel tardo pomeriggio e dove, almeno per le prime ore della mattina, non si esclude qualche pioggia debole verso le ore 7. Le temperature, come spiega Il Meteo.it, sono comprese fra i 9 gradi di minima e i 15 gradi centigradi di massima.

Nubi e cielo coperto anche nelle altre province del Lazio

Sole a Rieti dove, però, in tutta la fase centrale della giornata, dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, il cielo viene coperto da nuvole e nubi sparse. Le temperature registrate su quella che è la provincia appenninica del Lazio, sono le più basse, con minima di 5 gradi e massima di 13. Stessa massima, ma con un grado in più sulla minima con cui si raggiungono i 6 gradi è, invece, Viterbo. Anche in questi territori il cielo è coperto nella parte centrale della giornata, ma si libera nel tardo pomeriggio.

Situazione diversa, invece, nei due capoluoghi più a sud. Frosinone si sveglia coperta da banchi di nebbia che spariscono soltanto verso le 8: dopo una mattina dal cielo coperto di nuvole fitte, le nubi restano per tutta la giornata. La temperatura è compresa fra i 6 e i 14 gradi. Cielo coperto e grigio tutto il giorno anche a Latina, dove la temperatura si aggira fra gli 11 e i 15 gradi.