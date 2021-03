In arrivo piogge e temporali. A partire da domani, venerdì 5 marzo, tornerà il maltempo su tutta la penisola e si assisterà a un generale calo delle temperature. Sul Lazio previsti temporali nel pomeriggio di domani e piogge deboli nel pomeriggio di sabato. Da sabato mattina farà irruzione in Italia una corrente d'aria fredda che porterà un calo delle temperature, soprattutto al nord. Domenica il meteo migliorerà, ma quasi subito arriverà un vortice ciclonico da sud. La prossima settimana sarà generalmente perturbata, con le temperature che torneranno in linea con la media del periodo.

Le previsioni del tempo per la città di Roma

Domani, venerdì 5 marzo, prevista pioggia a Roma a partire dal pomeriggio. La giornata di sabato sarà nuvolosa con possibili piogge deboli nel corso del pomeriggio e della serata. Domenica nubi sparse, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni. La prossima settimana, come anticipato, sarà caratterizzata da tempo variabile o nuvoloso, con possibili precipitazioni.

Weekend, poco sole e qualche pioggia

Sabato 6 marzo, come detto, potrebbe piovere debolmente sulla Capitale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Domenica 7 marzo, invece, la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Il Lazio, come noto, sarà ancora in zona gialla per tutto il fine settimana e l'eventuale passaggio in zona arancione entrerà in vigore da lunedì. Il prossimo, quindi, potrebbe essere l'ultimo fine settimana prima di restrizioni più dure per contrastare la diffusione del coronavirus e delle sue varianti, da quella inglese a quella brasiliana.