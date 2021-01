Ancora maltempo nel fine settimana. Domani, venerdì 8 gennaio 2021, previste nuvole sparse su tutto il Lazio con ampie schiarite nel corso della giornata. Le temperature, tuttavia, si manterranno fredde e vicine allo zero. Nel fine settimana, però, tornerà a piovere su tutto il territorio della regione. A Roma previste piogge, anche di forte intensità, sia sabato che domenica e soprattutto nelle ore centrali delle due giornate. Sia sabato che domenica le temperature a Roma saranno comprese tra i 3 e i 9 gradi. Rischio neve, invece, su tutte le montagne del Lazio.

Italia spaccata in due: pioggia al centro e al nord, sole al sud

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it una nuova perturbazione arriverà sabato sulla penisola italiana. Il fronte perturbato arriverà da Est e porterà aria più fredda. Domenica il maltempo interesserà soprattutto il centro Italia, con neve fino in pianura in Toscana. Prevista neve anche a Bologna e nelle altre principali città emiliane. La situazione durante il fine settimana sarà totalmente diversa al sud: un anticiclone africano, infatti, farà alzare di diversi gradi le temperature rispetto alle medie stagionali e questo riguarderà soprattutto Sicilia e gran parte della Calabria, dove sono previste temperature quasi primaverili.

Previsioni meteo Roma weekend

A Roma, come anticipato, previste nuvole sparse nella giornata di domani, venerdì 8 dicembre, mentre per il weekend è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione. Piogge, anche intense, sono previste infatti sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Lunedì 11 gennaio previsto, per ora, bel tempo sulla Capitale.