Previsioni meteo Roma e Lazio, ancora bel tempo: nessuna pioggia in vista del weekend Nessuna pioggia su Roma e sul Lazio prima dell’inizio della prossima settimana. Continuerà a fare caldo, anche se le minime scenderanno di qualche grado e le albe saranno fresche (16-17 gradi), e le giornate saranno soleggiate almeno fino a domenica 26 settembre, quando addirittura le temperature potrebbero tornare a superare i 30 gradi.

A cura di Enrico Tata

Non cambieranno le condizioni meteorologiche in vista del weekend a Roma e nel Lazio. Continuerà a fare caldo, anche se le minime scenderanno di qualche grado e le albe saranno fresche (16-17 gradi), e le giornate saranno soleggiate almeno fino a domenica 26 settembre, quando addirittura le temperature potrebbero tornare a superare i 30 gradi. Nel fine settimana (tra venerdì e sabato), infatti, si osserverà una rimonta dell'anticiclone, che porterà temperature miti su tutta la penisola. Addirittura al sud si potrà parlare di temperature praticamente agostane, con massime stabilmente sopra ai 30 gradi.

Weekend soleggiato al centro: a Roma e nel Lazio non pioverà

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo, la giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutto il Paese. Nella giornata di domenica, invece, dovrebbe arrivare quella che viene definita "una saccatura franco-iberica", che potrebbe portare più instabilità al Nord, con piogge e temporali. "In questo contesto le temperature perderebbero alcuni gradi al Centro-Nord, mentre potrebbero addirittura risalire al Sud, per il richiamo di correnti meridionali che accompagnerebbero la saccatura", spiegano i meteorologi.

Possibili piogge all'inizio della prossima settimana

Secondo le previsioni, proprio a causa di questa ‘saccatura' l'inizio della prossima settimana potrebbe essere caratterizzato da una fase di instabilità e brutto tempo, con piogge e temporali anche su Roma e sul Lazio. Tuttavia gli esperti rimandano a nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, vista la distanza temporale che ci separa con la nuova settimana, l'ultima del mese di settembre.